Vaccino Covid, Crisanti: «Io il primo non lo farei. Senza dati a disposizione…» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un Vaccino. Per questo, Senza dati a disposizione, io non farei il primo Vaccino che dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questo Vaccino sia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie». Così il virologo Andrea Crisanti, ospite nello studio di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di “Focus”, al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che si tiene dal 19 al 22 novembre. È la voce fuori dal coro in questi giorni in cui Conte e i suoi hanno manifestato grande entusiasmo per il Vaccino, che consentirebbe di uscire ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un. Per questo,a disposizione, io nonilche dovesse arrivare a gennaio. Perché vorrei essere sicuro che questosia stato opportunamente testato e che soddisfi tutti i criteri di sicurezza ed efficacia. Ne ho diritto come cittadino e non sono disposto ad accettare scorciatoie». Così il virologo Andrea, ospite nello studio di Focus Live, il festival della divulgazione scientifica di “Focus”, al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che si tiene dal 19 al 22 novembre. È la voce fuori dal coro in questi giorni in cui Conte e i suoi hanno manifestato grande entusiasmo per il, che consentirebbe di uscire ...

La signora in coda al supermercato la butta giù facile: io non li farei neanche entrare in ospedale. A dispetto della perentorietà, lo sfogo ha una sua logica: se il virus non c'è ...

