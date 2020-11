Vaccino Covid | Crisanti a sorpresa | ‘Perché non lo farei’ | VIDEO

Leggi su viagginews

(Di venerdì 20 novembre 2020) In relazione al, il noto virologo Andreaspiega perché lui sceglierebbe di non farlo. “Ma non è un pensiero da no vax”. Il virologo Andrea, nel corso di un intervento a ‘Focus Live’, evento organizzato dall’omonima rivista scientifica, è andato controcorrente in materia di. Infatti lui stesso ha dichiarato L'articolonon loè apparso prima sul sito ViaggiNews.com