Vaccino antinfluenzale, in Lombardia consegnato un lotto di dosi inutilizzabili (Di venerdì 20 novembre 2020) Contemporaneamente alla corsa per il Vaccino anti coronavirus, quest’anno più che mai si è creata anche quella per ricevere il Vaccino antinfluenzale. Le file in farmacia e dal dottore di base, nonostante tutto, infatti, non sono mancate. Capita poi, però, che a fronte della richiesta, vengano spedite delle siringhe con dentro le dosi del Vaccino, ma senza ago. E’ successo a diversi medici di famiglia dell’Ats Insubria, l’azienda sanitaria delle province di Como e Varese. Si sono visti recapitare, letteralmente, dosi in siringa, ma prive di ago. E quindi completamente intilizzabili. Almeno finché non riusciranno a rifornirsi o non verranno consegnati dall’Ats anche gli appositi aghi. >>Leggi anche: Nuovo Dpcm Natale, cosa sta programmando il governo: dalla riapertura dei ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Contemporaneamente alla corsa per ilanti coronavirus, quest’anno più che mai si è creata anche quella per ricevere il. Le file in farmacia e dal dottore di base, nonostante tutto, infatti, non sono mancate. Capita poi, però, che a fronte della richiesta, vengano spedite delle siringhe con dentro ledel, ma senza ago. E’ successo a diversi medici di famiglia dell’Ats Insubria, l’azienda sanitaria delle province di Como e Varese. Si sono visti recapitare, letteralmente,in siringa, ma prive di ago. E quindi completamente intilizzabili. Almeno finché non riusciranno a rifornirsi o non verranno consegnati dall’Ats anche gli appositi aghi. >>Leggi anche: Nuovo Dpcm Natale, cosa sta programmando il governo: dalla riapertura dei ...

fattoquotidiano : L’azienda sanitaria di Milano: “Disponibilità ridottissime di vaccino antinfluenzale per over 65, nessuna disponibi… - fattoquotidiano : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - LiaQuartapelle : Gli infermieri lombardi al presidente Fontana: “Abbiamo letto che il presidente ha elogiato la tenerezza com cui la… - Rastt1 : RT @Carioca80930840: (Telegrafo senza fili) Grave incidente nella rotonda di Marghera, migliaia di dosi di vaccino antinfluenzale per il V… - pfmajorino : Dovremo discutere di come riorganizzare tutta la sanità. In Lombardia non si trova il vaccino antinfluenzale, si è… -