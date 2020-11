Vaccino antinfluenzale, caos al tendone in piazza Duomo: “Prenotazione? Non sapevo servisse”. “Ho provato a chiamare, ma non hanno risposto” (Di venerdì 20 novembre 2020) In piazza Duomo a Milano questa mattina è iniziato il servizio di vaccinazione antinfluenzale all’interno di un tendone allestito dalla protezione civile. Ma la partenza non è stata delle migliori: molte persone si sono presentate senza prenotazione, lamentando messaggi poco chiari sia da parte del Comune e dell’Ats sia da parte del loro medico curante che ha detto loro “di venire qui” ma senza avvertirli dell’appuntamento obbligatorio. Alcuni ultra-sessantacinquenni hanno quindi protestato, chiedendo di essere subito vaccinati. Presente anche la vicesindaco, Anna Scavuzzo, che ha sottolineato: “Il problema è la comunicazione errata con gli enti territoriali”. Alcuni poi hanno evidenziato il cattivo funzionamento del call-center: “Ho provato a telefonare, ma non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Ina Milano questa mattina è iniziato il servizio di vaccinazioneall’interno di unallestito dalla protezione civile. Ma la partenza non è stata delle migliori: molte persone si sono presentate senza prenotazione, lamentando messaggi poco chiari sia da parte del Comune e dell’Ats sia da parte del loro medico curante che ha detto loro “di venire qui” ma senza avvertirli dell’appuntamento obbligatorio. Alcuni ultra-sessantacinquenniquindi protestato, chiedendo di essere subito vaccinati. Presente anche la vicesindaco, Anna Scavuzzo, che ha sottolineato: “Il problema è la comunicazione errata con gli enti territoriali”. Alcuni poievidenziato il cattivo funzionamento del call-center: “Hoa telefonare, ma non ...

fattoquotidiano : L’azienda sanitaria di Milano: “Disponibilità ridottissime di vaccino antinfluenzale per over 65, nessuna disponibi… - fattoquotidiano : Lombardia, le storie di chi “è in coda” per il vaccino antinfluenzale: “Ho 76 anni, mio marito 71 e un polmone rido… - fattoquotidiano : Vaccino antinfluenzale, Galli: “In pericoloso ritardo. Anche io lo sto aspettando, le dosi di una settimana fa non… - ilfattovideo : Vaccino antinfluenzale, caos al tendone in piazza Duomo: “Prenotazione? Non sapevo servisse”. “Ho provato a chiamar… - clikservernet : Vaccino antinfluenzale, caos al tendone in piazza Duomo: “Prenotazione? Non sapevo servisse”. “Ho provato a chiamar… -