Vaccino anti Covid, polemica per le parole di Crisanti. L'Aifa: "Così danneggia il Paese" (Di venerdì 20 novembre 2020) Durante l'intervento al Festival di Focus il dottor Andrea Crisanti, immunologo dell'Università di Padova, ha parlato dell'arrivo del Vaccino anti Covid (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE). "Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un Vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo Vaccino che dovesse arrivare a gennaio", ha dichiarato. Le sue frasi, più tardi parzialmente riviste ("Non sono contrario al Vaccino, ma senza aver letto i dati non lo farò"), hanno suscitato diverse reazioni nel mondo accademico e della ricerca. Il presidente dell'Aifa, Nicola Magrini, ha parlato di "parole gravi" che "recano un danno grave al Paese oltre che a se stesso".

