Vaccino anti-Covid | no all’obbligo | ma un patentino Di cosa si tratta?

(Di venerdì 20 novembre 2020) Per ora non sarà previsto l’obbligo di vaccino, ma l’ipotesi in corso è di creare una sorta di certificato speciale, o patentino per coloro che si vaccineranno. Un certificato di immunità, in pratica. Ma di cosa si tratterebbe? Il Governo starebbe predisponendo una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della somministrazione del siero per sapere come si chiamano le persone che lo hanno ricevuto e dove, in modo da poter seguire la tracciabilità sul territorio. A stabilire come farlo sarà il ministero della Salute.