Vaccino anti-Covid, Crisanti fa retromarcia: «Mai detto di essere contrario. Quando sarà approvato lo farò» (Di venerdì 20 novembre 2020) «Mi è stata fatta una domanda: lei lo farebbe oggi? Oggi il Vaccino non lo farei perché ci sono solo dati relativi agli annunci delle aziende e perché oggi non ci sono le conoscenze sufficienti». Così Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia all'Università di Padova, torna sulle polemiche scaturite dalle sue parole di ieri sul Vaccino anti-Covid: «Non voglio scorciatoie. Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un Vaccino. Per questo, senza dati a disposizione, io non farei il primo Vaccino che dovesse arrivare a gennaio», aveva detto Crisanti. Coronavirus, Moderna versus Pfizer: i due vaccini (che fanno sperare il mondo) a confronto «Quando la comunità scientifica l'avrà vagliato», ha ...

