"Vaccino a gennaio? Non me lo farei". Crisanti e Burioni non si fidano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov – Andrea Crisanti e Roberto Burioni non si farebbero iniettare i primi vaccini, nel caso fossero disponibili già a gennaio. Che sorpresa, vero? I due scienziati che più di tutti hanno sostenuto l'operato del governo, spesso spingendosi oltre e suggerendo giri di vite e restrizioni draconiane – coadiuvati da una narrazione verbale ai limiti dell'apocalittico – adesso esprimono dubbi sul vaccino che Conte aveva ottimisticamente propagandato come pronto per fine dicembre-inizio gennaio. Gli stessi dubbi – peraltro più che legittimi – che, se espressi da un comune mortale o da un virologo non filogovernativo, gli avrebbero immediatamente valso l'appellativo di «negazionista». Crisanti: dubbi sui criteri di sicurezza «Normalmente ci vogliono dai 5 agli 8 anni per produrre un vaccino. Per ...

