Vaccini, l'Ema: «Tre pronti a gennaio». Pfizer chiede autorizzazione a mercato Usa (Di venerdì 20 novembre 2020) Vaccini, si accorcia sempre più l'orizzonte temporale ed è scontato che questi saranno disponibili in un tempo relativamente breve. Fondamentale oggi l'intervento di Guido Rasi,... Leggi su ilmattino (Di venerdì 20 novembre 2020), si accorcia sempre più l'orizzonte temporale ed è scontato che questi saranno disponibili in un tempo relativamente breve. Fondamentale oggi l'intervento di Guido Rasi,...

MaxRibaudo : Dai commenti, vedo che la scienza piace solo quando ci dà ragione. Non funziona così. FDA ed EMA stanno danno parer… - Alemammana97 : RT @Ruffino_Lorenzo: @massimosandal Il problema è che come la dice Crisanti sembra che non ci sarebbe alcun controlli sui vaccini prima del… - SdeRenato : RT @szampa56: I vaccini contro il Covid 'avranno una sicurezza identica a quella che hanno tutti i vaccini approvati da quando l'Ema esiste… - PietroGhezzi : RT @Ruffino_Lorenzo: @massimosandal Il problema è che come la dice Crisanti sembra che non ci sarebbe alcun controlli sui vaccini prima del… - tfabiani2 : RT @szampa56: I vaccini contro il Covid 'avranno una sicurezza identica a quella che hanno tutti i vaccini approvati da quando l'Ema esiste… -