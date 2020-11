Usa | uomo armato in shopping center a Wauwatosa | in Wisconsin

Leggi su tpi

(Di sabato 21 novembre 2020) Unsarebbe in azione in un centro commerciale, al Mayfair Mall, a, in. Lo riferiscono i media locali. Sul posto ambulanze e polizia. Testimoni riferiscono di diverse persone colpite. La polizia ha ordinato alle persone nell’edificio di stare al riparo. “Ci sarebbero diversi feriti”. Lo ha riferito il sindaco della località, un sobborgo a una decina di chilometri da Milwaukee. Secondo testimoni, tra le persone colpite almeno tre adolescenti. There are easily more than a dozen squads here, police outside of Macy’s entrance with long guns @CBS58 pic.twitter.com/9xWUpNgPi7 — Cearron Bagenda (@CearronBagenda) November 20, 2020