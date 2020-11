Usa, Rudolph Giuliani suda e sul viso cola la tinta dei capelli: social scatenati (Di venerdì 20 novembre 2020) Se a nessuno era sfuggito il cambio di colore di capelli di Donald Trump dopo la sconfitta alle elezioni del 3 novembre, non è passato inosservato nemmeno come al suo avvocato il colore dei capelli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Se a nessuno era sfuggito il cambio di colore didi Donald Trump dopo la sconfitta alle elezioni del 3 novembre, non è passato inosservato nemmeno come al suo avvocato il colore dei...

repubblica : Social spietati contro Rudy Giuliani: suda e gli cola la tinta dei capelli - SkyTG24 : Usa, Rudolph Giuliani suda e la tinta gli cola sul viso, ironia sui social. VIDEO - CINZIA1172 : No ti prego .... È tosta di questo periodo essere l’avvocato di Trump ?????? - sermezane : RT @crlggg: Social spietati contro Rudolph Giuliani: suda in conferenza stampa e gli cola la tinta dei capelli - GPiziarte : Social spietati contro Rudolph Giuliani: suda in conferenza stampa e gli cola la tinta dei capelli -