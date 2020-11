Usa, giustiziato afroamericano: Amy Coney Barrett a favore della sua condanna a morte (Di venerdì 20 novembre 2020) Il suo caso è arrivato davanti alla Corte Suprema dove, per la prima volta da quando si è insediata, Amy Coney Barrett si è pronunciata. La giudice nominata da Trump si è espressa in linea con la maggioranza conservatrice che ha respinto l’ultimo appello e stabilito la condanna a morte di Orlando Hall. afroamericano, 49 anni, è stato ucciso la scorsa notte nel carcere di Terre Haute, in Indiana. Dopo 17 anni di sospensione, le condanne a morte federali sono riprese quest’anno su indicazione del presidente uscente. Con il caso Hall si viola anche la consuetudine di sospendere le esecuzioni durante la transizione fra un presidente e l’altro, per permettere al nuovo capo della Casa Bianca di decidere in merito. Hall era stato condannato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il suo caso è arrivato davanti alla Corte Suprema dove, per la prima volta da quando si è insediata, Amysi è pronunciata. La giudice nominata da Trump si è espressa in linea con la maggioranza conservatrice che ha respinto l’ultimo appello e stabilito ladi Orlando Hall., 49 anni, è stato ucciso la scorsa notte nel carcere di Terre Haute, in Indiana. Dopo 17 anni di sospensione, le condanne afederali sono riprese quest’anno su indicazione del presidente uscente. Con il caso Hall si viola anche la consuetudine di sospendere le esecuzioni durante la transizione fra un presidente e l’altro, per permettere al nuovo capoCasa Bianca di decidere in merito. Hall era statoto a ...

