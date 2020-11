Usa | Donald Trump | “Quasi zero voti annullati in Georgia | non è possibile”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020)inin queste elezioni. Negli anni passati sono stati vicino al 4%. Non è. Lo ha scrittonell’ennesimo tweet in cui tenta di denunciare dei presunti brogli per quanto concerne le elezioni presidenziali in Usa vinte da Biden: “Migliaia dinon conteggiati sono stati scoperti nelle contee della. Quando avrà luogo la partita molto più importante delle firme, lo Stato diventerà repubblicano, e molto rapidamente!”, ha insistito quello che a tutti gli effetti è il presidente uscente. SportFace.