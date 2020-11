Usa, Biden: “Trump è un irresponsabile, danneggia l’immagine della democrazia” (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo le tante parole di Donald Trump, che continua a non ritenersi sconfitto nelle elezioni Usa 2020, il presidente eletto Joe Biden ha voluto rispondere alle provocazioni: “L’atteggiamento è incredibilmente irresponsabile. Sta mandando un messaggio negativo al resto del mondo su come funziona la democrazia”. Dure accuse che probabilmente riceveranno presto una risposta dal leader dei repubblicani. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Dopo le tante parole di Donald Trump, che continua a non ritenersi sconfitto nelle elezioni Usa 2020, il presidente eletto Joeha voluto rispondere alle provocazioni: “L’atteggiamento è incredibilmente. Sta mandando un messaggio negativo al resto del mondo su come funziona la. Dure accuse che probabilmente riceveranno presto una risposta dal leader dei repubblicani. SportFace.

