Usa 2020, la statuina di Biden nel presepe napoletano anti-Covid. FOTO (Di venerdì 20 novembre 2020) Come i suoi predecessori anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden (LO SPECIALE USA 2020 - LA FOTOSTORIA DI Biden), ha fatto il suo esordio nel presepe napoletano: l’ex vicepresidente di Obama è stato riprodotto in terracotta con la tradizionale tecnica utilizzata dai maestri artigiani di san Gregorio Armeno. Con una particolarità: tutti i personaggi, esclusa la Sacra famiglia, portano la mascherina anti-Covid (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) Come i suoi predecessori anche il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe(LO SPECIALE USA- LASTORIA DI), ha fatto il suo esordio nel: l’ex vicepresidente di Obama è stato riprodotto in terracotta con la tradizionale tecnica utilizzata dai maestri artigiani di san Gregorio Armeno. Con una particolarità: tutti i personaggi, esclusa la Sacra famiglia, portano la mascherina(AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

