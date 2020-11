Usa 2020: la Georgia certifica la vittoria di Biden (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato la vittoria di Joe Biden nelle elezioni del 3 novembre, dopo che il riconteggio manuale delle ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - Il segretario di Stato della, Brad Raffensperger, hato ladi Joenelle elezioni del 3 novembre, dopo che il riconteggio manuale delle ...

