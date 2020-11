Uruguay | scontro tra Ministero della Salute e Federcalcio | cosa è successo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ci sarebbe un clima davvero tempestoso indopo il focolaio all’internonazionale allenata da Tabarez, tra cui anche Godin Ci sarebbe in atto unotra ildell’e laper il focolaio di Coronavirus all’internoNazionale di Tabarez: tanti positivi tra cui Godin, Luis Suarez e Torreira. Ecco le parole di Daniel Salinas, ministro. «AUF è sotto ispezione delper la sua responsabilità a riguardo dei protocolli approvati opportunamente». Leggi su Calcionews24.com

Ci sarebbe un clima davvero tempestoso in Uruguay dopo il focolaio all'interno della nazionale allenata da Tavarez, tra cui anche Godin ...Un fulmine a ciel sereno, che colpisce la nazionale uruguaiana e anche l'Atletico Madrid, che alla ripresa del campionato affronterà il Barcellona in uno scontro diretto per il vertice della ...