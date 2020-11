Uruguay | diventano 15 i positivi al Covid Gli “italiani” per ora tutto ok

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 20 novembre 2020) Si allarga a dismisura il focolaio di coronavirus scoppiato nella nazionale dell’: dopo gli ultimi tamponi effettuati, sono 15 i casidopo le ultime partite di qualificazione ai Mondiali 2022. Gli ultimi in ordine di tempo sono i calciatori Gabriel Neves del Nacional Montevideo e Brian Rodriguez del Los Angeles FC. In precedenza erano risultatialanche Matias Viña, Alexis Rolin, Diego Rossi, Lucas Torreira, Darwin Nunez, Luis Suarez e Rodrigo Muñol, oltre a sei altri membri del gruppo squadra. Al momento non si ha notizie dità per quanto riguarda i quattro giocatori che militano in Italia e che sono già rientrati nelle rispettive società. Si tratta di Rodrigo Bentancur della Juventus, Martin Caceres della Fiorentina, Diego Godin e Nahitan Nandez del ...