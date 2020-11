‘Uomini e Donne’, Lorenzo Riccardi parla del percorso di Andrea Zelletta al ‘Gf Vip 5’ e commenta la rottura tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli (Di venerdì 20 novembre 2020) Grazie a Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha trovato quella che lui stesso definisce ‘la donna della sua vita’. L’ex tronista e Claudia Dionigi sono sempre più affiatati e insieme stanno costruendo mattone dopo mattone le basi per un futuro insieme. Come ha raccontato Lorenzo a Uomini e Donne magazine, lui e Claudia si sono da poco trasferiti da Latina, città di lei, a Milano, dove vive la famiglia di lui. Una scelta dettata soprattutto dalle opportunità lavorative che il capoluogo lombardo può offrire: Prima di conoscere Claudia ero uno scapestrato e non mi sarei mai aspettato di riuscire a costruire una storia così bella e duratura. Ora sono una persona responsabile e abbiamo cercato di creare delle basi solide per il nostro rapporto. Per Claudia non è stato semplice lasciare Latina essendo molto attaccata alla sua famiglia, ma ora è ... Leggi su isaechia (Di venerdì 20 novembre 2020) Grazie a Uomini e Donneha trovato quella che lui stesso definisce ‘la donna della sua vita’. L’ex tronista e Claudia Dionigi sono sempre più affiatati e insieme stanno costruendo mattone dopo mattone le basi per un futuro insieme. Come ha raccontatoa Uomini e Donne magazine, lui e Claudia si sono da poco trasferiti da Latina, città di lei, a Milano, dove vive la famiglia di lui. Una scelta dettata soprattutto dalle opportunità lavorative che il capoluogo lombardo può offrire: Prima di conoscere Claudia ero uno scapestrato e non mi sarei mai aspettato di riuscire a costruire una storia così bella e duratura. Ora sono una persona responsabile e abbiamo cercato di creare delle basi solide per il nostro rapporto. Per Claudia non è stato semplice lasciare Latina essendo molto attaccata alla sua famiglia, ma ora è ...

