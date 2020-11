Uomini e donne, Giorgio Manetti accusa Gemma Galgani: “C’è qualcosa sotto…” (Di venerdì 20 novembre 2020) Giorgio Manetti ha lanciato accuse velate all’ex compagna Gemma Galgani, conosciuta alla corte di Uomini e donne, in occasione di una nuova intervista concessa ad un noto settimanale di gossip. In particolare non ha lesinato parole al vetriolo alludendo alle presunte motivazioni della solitudine perenne dell’ex torinese, senza risparmiarsi poi sul conto del dating-show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa ha dichiarato il cavaliere toscano. Uomini e donne news, Giorgio Manetti parla di nuovo di Gemma Galgani Il cavaliere toscano ed ex volto storico di Uomini e donne, Giorgio Manetti, è tornato a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 20 novembre 2020)ha lanciato accuse velate all’ex compagna, conosciuta alla corte di, in occasione di una nuova intervista concessa ad un noto settimanale di gossip. In particolare non ha lesinato parole al vetriolo alludendo alle presunte motivazioni della solitudine perenne dell’ex torinese, senza risparmiarsi poi sul conto del dating-show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme, nel dettaglio, cosa ha dichiarato il cavaliere toscano.news,parla di nuovo diIl cavaliere toscano ed ex volto storico di, è tornato a ...

