Uomini e Donne | anticipazioni venerdì 20 novembre 2020

Leggi su zon

(Di venerdì 20 novembre 2020). Scopriamo cosa succederà oggi, 20, nella nuova puntata del dating show, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo insieme grazie al Vicolo delle News. Nella puntata di oggi, oltre le vicissitudini del trono over, vedremo anche come sta proseguendo il percorso di Davide. Il tronista è uscito con Chiara che, oltre ad organizzare un’esterna molto dolce, ha deciso di far conoscere al ragazzo suo padre attraverso una videochiamata. Davide si è visto anche con Beatrice ma la loro non è stata un’uscita serena. I due infatti hanno continuato a litigare dopo che in puntata lei aveva detto di non averlo pensato durante la settimana. Secondo il tronista, la ragazza si è ...