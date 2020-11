Uomini e Donne, anticipazioni 20 novembre: Scontro Armando e Riccardo (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergono le vecchie ruggini tra Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne. Ma chi o che cosa ha scatenato lo Scontro tra i due cavalieri? Lo scopriremo nella puntata di venerdì 20 novembre del dating show di Maria De Filippi. A Uomini e Donne la resa dei conti è arrivata. Riccardo Guarnieri, vecchia conoscenza del programma condotto da Maria De Filippi, rientrato Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Emergono le vecchie ruggini traGuarnieri eIncarnato, cavalieri del Trono Over di. Ma chi o che cosa ha scatenato lotra i due cavalieri? Lo scopriremo nella puntata di venerdì 20del dating show di Maria De Filippi. Ala resa dei conti è arrivata.Guarnieri, vecchia conoscenza del programma condotto da Maria De Filippi, rientrato Articolo completo: dal blog SoloDonna

