Unrossoallaviolenza | l’iniziativa solidale della Serie A

Leggi su inews24

(Di venerdì 20 novembre 2020)WeWorld Onlus in collaborazione con laA contro la violenza sulle donne Anche quest’anno la collaborazione tra WeWorld Onlus eA torna in campo, nel weekend del 22 e 23 novembre. Mercoledì 25 novembre si celebrerà la giornata internazionale per l’eliminazioneviolenza contro le donne ed il calcio L'articolo proviene da Inews.it.