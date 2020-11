Ungheria, Orban: “Recovery? Le soluzioni ci sono, serve volontà politica” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ci sono soluzioni alternative al Recovery Plan”, questo il pensiero del premier ungherese Viktor Orban ai microfoni di Kossouth Radio “Nell’Unione Europea non è la prima volta che le discussioni sul budget arrivano agli estremi, siccome ci sono 27 posizioni che devono essere allineate. Nonostante ciò, rispetto al Recovery Fund ci sono molte altre soluzioni L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) “Cialternative al Recovery Plan”, questo il pensiero del premier ungherese Viktorai microfoni di Kossouth Radio “Nell’Unione Europea non è la prima volta che le discussioni sul budget arrivano agli estremi, siccome ci27 posizioni che devono essere allineate. Nonostante ciò, rispetto al Recovery Fund cimolte altreL'articolo proviene da Inews.it.

