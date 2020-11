Una Vita anticipazioni spagnole: Felicia è colei che ha fatto tornare Maite (Di venerdì 20 novembre 2020) Grossa sorpresa per Camino da parte di Felicia. Infatti la ragazza scoprirà che è stata sua madre a far ritornare da lei Maite! Felicia ha consegnato a Camino una scatola di ricordi Felicia si è recata a trovare Camino a casa sua. La giovane, con una scatola di legno tra le mani, dice alla madre che ha apprezzato molto il fatto che gliel’abbia portata: contiene dei ricordi. Sono molto preziosi per lei, sottolinea Camino. Entrambe sono imbarazzate e commosse. Camino trova all’interno della scatola un ritratto che aveva fatto alla madre. I rapporti tra le due cominciano a distendersi. Felicia dice alla figlia che quelli sono ricordi della sua infanzia ed era giusto che li avesse. Aggiunge che spera che la accompagnino e che abbia finalmente una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 novembre 2020) Grossa sorpresa per Camino da parte di. Infatti la ragazza scoprirà che è stata sua madre a far rida leiha consegnato a Camino una scatola di ricordisi è recata a trovare Camino a casa sua. La giovane, con una scatola di legno tra le mani, dice alla madre che ha apprezzato molto ilche gliel’abbia portata: contiene dei ricordi. Sono molto preziosi per lei, sottolinea Camino. Entrambe sono imbarazzate e commosse. Camino trova all’interno della scatola un ritratto che avevaalla madre. I rapporti tra le due cominciano a distendersi.dice alla figlia che quelli sono ricordi della sua infanzia ed era giusto che li avesse. Aggiunge che spera che la accompagnino e che abbia finalmente una ...

