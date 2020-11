Una coppia ha filmato un intervento insultando gli operatori del 118

(Di venerdì 20 novembre 2020) Negazionisti del covid inseguono ambulanza in un interventi. "È vuota!", dicono, ma si sta dirigendo a casa di un'anziana. Covid, negazionisti inseguono ambulanza a Torino: “Gira a vuoto” su Notizie.it.

stanzaselvaggia : Una coppia al ripescaggio di ballando, soprattutto su fb, sta ricevendo strani voti dall’estero. Sarà tutto verificato. @Ballando_Rai - SkyItalia : @mikasounds e @Machete_Mnlt una coppia che scotta! ????? #XF2020 tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno - ChiaraViolante4 : Signorini che fa di tutto per creare la coppia GF adesso spera in una coppia fra Tommaso e questo ragazzo che deve… - UkriteesU : Erano una coppia sposata dai - TaesmileO : una coppia sposata -

Ultime Notizie dalla rete : Una coppia

TriestePrima

Negazionisti del covid inseguono ambulanza in un interventi. "È vuota!", dicono, ma si sta dirigendo a casa di un'anziana.Situato a Madrid, in un edificio del 1900, questo appartamento con due camere da letto è stato oggetto di un restyling di stile. L'architetto Leticia Saá ha progettato lo spazio per una giovane coppia ...