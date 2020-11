Un voto impossibile nel nord del Burkina Faso (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli abitanti della zona al confine con il Mali e il Niger non potranno partecipare alle elezioni del 22 novembre a causa dell’assenza dello stato e degli attacchi jihadisti. Non voteranno neanche gli sfollati, circa un milione di persone. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli abitanti della zona al confine con il Mali e il Niger non potranno partecipare alle elezioni del 22 novembre a causa dell’assenza dello stato e degli attacchi jihadisti. Non voteranno neanche gli sfollati, circa un milione di persone. Leggi

Ever_Since_H : @goldenxiisa What ma è umanamente impossibile, peggio del mio professore di matematica che ci fece fare un'equazion… - franconemarisa : RT @rtl1025: Il nostro #MatteoCampese impazzisce per il 'voto troppo alto' di @paodbreal a #Vergo ?? Campese: 'La missione impossibile: ston… - GFucci58 : RT @rtl1025: Il nostro #MatteoCampese impazzisce per il 'voto troppo alto' di @paodbreal a #Vergo ?? Campese: 'La missione impossibile: ston… - rtl1025 : Il nostro #MatteoCampese impazzisce per il 'voto troppo alto' di @paodbreal a #Vergo ?? Campese: 'La missione imposs… - edgarhoudini3 : @XFactor_Italia Premetto che non mi interessa che uscirà ma con il voto impossibile sul decoder #XF2020 diventa la… -