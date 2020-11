Un sindaco ‘green’ per Roma, arriva la proposta di Europa Verde (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – Un sindaco ‘Verde’ per Roma che sappia coniugare giustizia sociale e ambientale. È la proposta che Europa Verde e i Verdi di Roma hanno lanciato oggi, in vista delle elezioni amministrative del 2021, in occasione del dibattito in corso sulla pagina Facebook di Europa Verde con associazioni e comitati della citta’: tra i partecipanti gli storici esponenti verdi Nando Bonessio e Angelo Bonelli e il consigliere regionale di Europa Verde, l’ex M5S Marco Cacciatore. I verdi lanciano cosi’ un programma, condiviso con il territorio, che si articola in 11 punti: sttop al consumo di suolo; mobilita’ a misura di persona; gestione circolare del ciclo dei rifiuti; adattamento climatico, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020)– Un’ perche sappia coniugare giustizia sociale e ambientale. È lachee i Verdi dihanno lanciato oggi, in vista delle elezioni amministrative del 2021, in occasione del dibattito in corso sulla pagina Facebook dicon associazioni e comitati della citta’: tra i partecipanti gli storici esponenti verdi Nando Bonessio e Angelo Bonelli e il consigliere regionale di, l’ex M5S Marco Cacciatore. I verdi lanciano cosi’ un programma, condiviso con il territorio, che si articola in 11 punti: sttop al consumo di suolo; mobilita’ a misura di persona; gestione circolare del ciclo dei rifiuti; adattamento climatico, ...

Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Il sindaco Sala torna a parlare di 'verde': le dichiarazioni ?? #green #eco #forum #ambiente @BeppeSala - MiTomorrow : Il sindaco Sala torna a parlare di 'verde': le dichiarazioni ?? #green #eco #forum #ambiente @BeppeSala - Emil_Boc : RT @ansaeuropa: 'Siamo tutti sulla stessa barca e l'approccio' per la transizione giusta 'dovrebbe essere 'eco', non 'ego''. Lo ha detto @E… - ansaeuropa : 'Siamo tutti sulla stessa barca e l'approccio' per la transizione giusta 'dovrebbe essere 'eco', non 'ego''. Lo ha… - TaBuonaSera : ?? #COVID19 OTTO MORTI ?ACCORDO @comuneditaranto @casatar ?? @SPatuanelli No all'acciaio green @Invitalia lo #Stato… -