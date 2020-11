Un regalo inaspettato per Chiara Ferragni, che piange per la felicità! (Di venerdì 20 novembre 2020) I Ferragnez hanno ricevuto un regalo inaspettato. Questo dono ha fatto piangere la bella influencer di felicità. Vediamo insieme di cosa si tratta. A Chiara Ferragni e Fedez sembra di vivere un periodo molto felice. I due, infatti, hanno ottenuto “l’Ambrongino d’Oro” per aver creato una raccolta fondi, durante i mesi della prima ondata. LEGGI L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di venerdì 20 novembre 2020) I Ferragnez hanno ricevuto un. Questo dono ha fattore la bella influencer di felicità. Vediamo insieme di cosa si tratta. Ae Fedez sembra di vivere un periodo molto felice. I due, infatti, hanno ottenuto “l’Ambrongino d’Oro” per aver creato una raccolta fondi, durante i mesi della prima ondata. LEGGI L'articolo Curiosauro.

AndreaPistoja75 : Grazie #iqositalia per questo inaspettato regalo #iqosclub - dracul473 : RT @DELILAH42815874: Oggi la titolare del bar dove vado a prendere il caffè mi ha fatto un regalo...inaspettato... e niente, mi sono commos… - suh0_l : ho ricevuto una spara biscotti come regalo inaspettato ma non so come si usa. domani dopo l'esame mi metto a farci… - DELILAH42815874 : Oggi la titolare del bar dove vado a prendere il caffè mi ha fatto un regalo...inaspettato... e niente, mi sono com… - Babalibri : RT @YouKid_it: Alex è un tipo nella media, però non è affatto contento di esserlo. Un giorno riceve un regalo inaspettato e da quel momento… -

Ultime Notizie dalla rete : regalo inaspettato Le idee regalo alternative per il Natale 2020 L'Officiel - Italy MotoGP, Andrea Dovizioso: “Inizio disastroso. Non è la fine che volevo”

Il primo approccio con Portimao è stato da dimenticare per Andrea Dovizioso. C’è comunque margine per chiudere al meglio l’avventura Ducati ...

"Inter favorita, ma che sfida con la Juve. E il Milan andrà avanti"

Lukaku è considerato il giocatore più determinante. Scudetto tra Juve e Inter, con Napoli terzo incomodo. Occhio anche a Napoli e Atalanta, tra le possibili sorprese c’è pure il Sassuolo. Quindi nessu ...

Il primo approccio con Portimao è stato da dimenticare per Andrea Dovizioso. C’è comunque margine per chiudere al meglio l’avventura Ducati ...Lukaku è considerato il giocatore più determinante. Scudetto tra Juve e Inter, con Napoli terzo incomodo. Occhio anche a Napoli e Atalanta, tra le possibili sorprese c’è pure il Sassuolo. Quindi nessu ...