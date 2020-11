UN POSTO AL SOLE | anticipazioni puntata di lunedì 23 novembre 2020

Leggi su tvsoap

(Di venerdì 20 novembre 2020)di Unalin onda23: Rossella (Giorgia Gianetiempo) e Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) ritrovano l’affiatamento del passato e riescono anche a far nascere il figlio di Clara (Imma Pirone). Qualcuno, però, sembra voler sabotare la loro ritrovata felicità. Leggi anche: Il Paradiso delle Signore 5: ADELAIDE e SILVIA in conflitto per FEDERICO Michele (Alberto Rossi) è sempre più diviso tra il suo mestiere di giornalista e l’emotività della moglie Silvia (Luisa Amatucci). Cotugno (Walter Melchionda) si libera di Cinzia (Veronica Mazza), che però nell’andare via gli dirà qualcosa che getterà il vigile nello sconforto. Unal: tutte le nostre news ...