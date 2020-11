Un meteorite si schianta sulla sua casa e lui diventa milionario

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Si trovava in giardino quando all’improvviso unsi èto sul tetto della sua, cambiando per sempre la sua via. È quanto successo a Josua Hutagalung, 33 anni, fabbricante di bare del Sumatra Settentrionale, in Indonesia: l’uomo ètoda un giorno all’altro quando, lo scorso agosto, unsi èto contro il tetto disua. Non unqualunque ma undi oltre due chili di circa 4,5 miliardi di anni fa. “Il rumore era così forte che ha fatto tremare la. Dopo aver cercato, ho visto che il tetto di lamiera aveva un buco. Quando l’ho sollevata, la pietra era ancora calda”, racconta il 33enne in un videoto ...