Un intruso tra i ministri della Difesa Cosa è successo al vertice europeo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Più che un sofisticato attacco hacker, è stato un errore grossolano a permettere a un giornalista danese di accedere alla riunione riservata deidell’Unione europea. Il giornalista in questione è Daniël Verlaan di RTL Nieuws. L’errore è invece una foto sul profilo Twitterministradi Olanda, Ank Bijleveld. Nel socializzare la riunione in corso presieduta dall’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell, la ministra ha sbadatamente diffuso l’indirizzo di accesso e parte del codice necessario per partecipare, ben cinque su sei cifre. Dopo qualche tentativo, per Daniel è stato piuttosto semplice connettersi in videoconferenza con i. Un rapido saluto prima che i partecipanti si ...