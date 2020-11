Un fondo per le emittenti radiotelevisive solo se… fanno comunicazione “istituzionale” sul Covid (Di venerdì 20 novembre 2020) Hanno destinato un fondo di 50 milioni, però con una particolare condizione. Con il Decreto del 12 ottobre del Ministero dello Sviluppo Economico, che è possibile trovare sul sito del MISE, sono stati stabiliti i criteri di verifica e le modalità di erogazione degli stanziamenti di 50 milioni di euro previsti come “fondo emergenze emittenti locali”. I soggetti che intendessero beneficiare del contributo “straordinario” potevano presentare domanda, inviando l’apposito documento di “richiesta firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale suddetto, mediante l’apposita procedura pubblicata sul sistema SICEM”. Insomma un fondo per consentire alle emittenti radiotelevisive di prendere una boccata ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 20 novembre 2020) Hanno destinato undi 50 milioni, però con una particolare condizione. Con il Decreto del 12 ottobre del Ministero dello Sviluppo Economico, che è possibile trovare sul sito del MISE, sono stati stabiliti i criteri di verifica e le modalità di erogazione degli stanziamenti di 50 milioni di euro previsti come “emergenzelocali”. I soggetti che intendessero beneficiare del contributo “straordinario” potevano presentare domanda, inviando l’apposito documento di “richiesta firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale suddetto, mediante l’apposita procedura pubblicata sul sistema SICEM”. Insomma unper consentire alledi prendere una boccata ...

