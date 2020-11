Un decennio fuori schema, l’arte in Italia 1967-1977 (Di sabato 21 novembre 2020) Ci sono stati anni, in Italia, in cui un folletto riccio come Pino Pascali tagliava l’acqua del mare con delle forbici guidate da gesti danzanti e un bulgaro alto e allampanato come Christo impacchettava la statua del re davanti al Duomo di Milano, mentre quell’imballaggio si trasformava nel piedistallo delle rivendicazioni per i lavoratori in sciopero. Avrebbe di sicuro impacchettato pure le stelle lui, se solo avesse avuto la scala giusta per raggiungere il cielo e le sue costellazioni. In … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 21 novembre 2020) Ci sono stati anni, in, in cui un folletto riccio come Pino Pascali tagliava l’acqua del mare con delle forbici guidate da gesti danzanti e un bulgaro alto e allampanato come Christo impacchettava la statua del re davanti al Duomo di Milano, mentre quell’imballaggio si trasformava nel piedistallo delle rivendicazioni per i lavoratori in sciopero. Avrebbe di sicuro impacchettato pure le stelle lui, se solo avesse avuto la scala giusta per raggiungere il cielo e le sue costellazioni. In … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

