Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 19 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno senza covid l’indice di trasmissibilità eredi calcolato sui casi sintomatici è pari al 1,18 si riscontrano valori medi di RT tra 1 e 1,5 nella maggior parte delle regioni italiane da questa settimana non chiude il valore di RT stimate inferiore a 1 abitanti una bozza del monitoraggio settimanale Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute un risultato ottenuto grazie alle restrizioni delle due settimane aveva detto che stamattina il ministro della Salute Roberto Speranza che ha firmato l’ordinanza con cui rinnova fino al 3 dicembre il provvedimento che IV Novembre con misure per le regioni rosse Lombardia Piemonte Calabria e Valle d’Aosta era Coni Puglia e Sicilia intanto Massimo Galli direttore della malattia infettive dell’ospedale Luigi Sacco ...