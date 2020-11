Ultime Notizie Roma del 20-11-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco vita in studio slitta stasera alle 19 il Consiglio dei Ministri inizialmente in programma per questa mattina sul tavolo il decreto Ristori te Che potrebbe valere fino a 1,4 miliardi nuovo scostamento di bilancio che il Consiglio dei Ministri proporrà al parla andrà invece a finanziare un decreto Ristori qua perché dovrebbe essere varato tra fine novembre e inizio dicembre alle 8 invece iniziato in Alto Adige lo screening di massa l’obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione ovvero 350000 persone l’esame del tampone rapido i test tappeto dureranno tre giorni fino a domenica dalle 8 alle 18 vengono effettuate in tutti i comuni dell’Alto Adige in quasi 200 presidi In molti casi di tratta delle palestre di seggi elettorali gli asintomatici dovranno stare in quarantena per 10 ...