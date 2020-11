Ufficiale | Borussia Dortmund | rinnovo fino al 2025 per Reyna

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il, tramite in un annuncio, ha reso noto ildi Giovannial giugno del. Un grande attestato di stima per il calciatore statunitense che è diventato maggiorenne da pochi giorni. Hefte raus, Vokabeltest!#pic.twitter.com/6u9hoPGlRN —(@BVB) November 20, 2020 Foto: twitter Bvb L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BombeDiVlad : ???? #BorussiaDortmund, rinnovato il contratto di #Reyna ?? Ecco la durata del prolungamento #LeBombeDiVlad #LBDV… - Yuro_23 : RT @TMit_news: ?? UFFICIALE ?? Giovanni Reyna firma un nuovo contratto con il Borussia Dortmund ? #TMmercato #Reyna2025 - sportli26181512 : Borussia Dortmund, UFFICIALE: un talento rinnova fino al 2025: Il Borussia Dortmund ha ufficializzato attraverso i… - TMit_news : ?? UFFICIALE ?? Giovanni Reyna firma un nuovo contratto con il Borussia Dortmund ? #TMmercato #Reyna2025 - MonkeyofParis : RT @calciomercatoit: ?? #BorussiaMoenchengladbach, UFFICIALE: un nuovo positivo al #Covid_19 +++ -

L’ex New York City FC ha commentato il traguardo raggiunto: “Il Borussia è un grande club che può competere per i titoli ed è in tutte le principali competizioni. Soprattut ...È un 20 novembre molto speciale per il Borussia Dortmund. Oggi Youssoufa Moukoko, l’attaccante che Favre attende da tempo, compie 16 anni e si prepara a frantumare tutti i record della Bundesliga. Nat ...