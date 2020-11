UFC 255 – Anteprima – Figueiredo Vs Perez (Di venerdì 20 novembre 2020) UFC 255 è l’evento numerato del mese di Novembre. Una card che vede nel main event il pericoloso e feroce Deiveson Figueiredo (19-1), difendere per la prima volta il titolo dei pesi mosca contro Alex Perez (24-5). Nel co main event un altro incontro titolato, Valentina Shevchenko (19-3) difende il suo regno dall’invasione della determinata Jennifer Maya (18-6-1). La main card sarà visibile in diretta su DAZN a partire dalle ore 4.00 di Domenica 22 Novembre. Al di là dei due match titolati, di fighter che potranno far parlare di loro ce ne sono diversi. A partire dall’istrionico Mike Perry (14-6), passando per lo scozzese Paul Craig (13-4-1) e il fenomeno del momento Joaquin Buckley (11-3). Fino ad arrivare ad Ariane Lipski (13-5) e Alan Jouban (16-7). D A N G E R O U S @Daico Deiveson can end a fight QUICK in multiple ways. #UFC255 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) UFC 255 è l’evento numerato del mese di Novembre. Una card che vede nel main event il pericoloso e feroce Deiveson(19-1), difendere per la prima volta il titolo dei pesi mosca contro Alex(24-5). Nel co main event un altro incontro titolato, Valentina Shevchenko (19-3) difende il suo regno dall’invasione della determinata Jennifer Maya (18-6-1). La main card sarà visibile in diretta su DAZN a partire dalle ore 4.00 di Domenica 22 Novembre. Al di là dei due match titolati, di fighter che potranno far parlare di loro ce ne sono diversi. A partire dall’istrionico Mike Perry (14-6), passando per lo scozzese Paul Craig (13-4-1) e il fenomeno del momento Joaquin Buckley (11-3). Fino ad arrivare ad Ariane Lipski (13-5) e Alan Jouban (16-7). D A N G E R O U S @Daico Deiveson can end a fight QUICK in multiple ways. #UFC255 ...

