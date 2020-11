Ue: von der Leyen, 'sosterremo economia fino a ripresa' (Di venerdì 20 novembre 2020) Bruxelles, 20 nov. (Adnkronos) - Nelle riunioni del G20 che si terranno domani "sottolineerò l'importanza di mantenere le misure di sostegno all'economia finché la ripresa non sarà saldamente in corso". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sottolineerò anche che la ripresa collettiva dovrà essere sostenibile e in linea con l'agenda per il 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'Ue guiderà con l'esempio, concentrandosi sul Green Deal e sull'agenda digitale", conclude von der Leyen. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Bruxelles, 20 nov. (Adnkronos) - Nelle riunioni del G20 che si terranno domani "sottolineerò l'importanza di mantenere le misure di sostegno all'finché lanon sarà saldamente in corso". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der, in conferenza stampa a Bruxelles. "Sottolineerò anche che lacollettiva dovrà essere sostenibile e in linea con l'agenda per il 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'Ue guiderà con l'esempio, concentrandosi sul Green Deal e sull'agenda digitale", conclude von der

