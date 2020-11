(Di venerdì 20 novembre 2020) In sostanza, il sindacato di categoria richiede la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale tunisina dei due accordi (un accordo quadro e un accordo settoriale) e di avviare il processo di riforma ...

ANSA_med : Tunisia: giornalisti annunciano sciopero per il 10 dicembre. | #ANSA -

(ANSAmed) - TUNISI, 20 NOV - Il Sindacato dei giornalisti tunisini (Snjt) ha deciso di organizzare uno sciopero generale dei media il 10 dicembre 2020, giorno della proclamazione della Dichiarazione u ...