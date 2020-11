Trump sempre più isolato: anche la Georgia conferma la vittoria di Biden. Romney: “È antidemocratico” (Di venerdì 20 novembre 2020) sempre più isolato dai repubblicani, dai consiglieri e anche dalla figlia Ivanka, che nel frattempo finisce nel mirino di un’inchiesta per frode fiscale. Ma Donald Trump, insieme a pochi altri suoi fedelissimi, resta convinto che queste presidenziali siano state determinate dagli errori delle macchine elettorali Dominion, da un complotto “comunista” – come ha dichiarato ieri Rudy Giuliani – o addirittura la Cina. Il tutto senza fornire prove attendibili, mentre il riconteggio manuale delle schede in Georgia conferma la vittoria di Joe Biden al 49,5%, mentre il tycoon si ferma al 49,3% con una differenza in valori assoluti di 12.284 voti. Intanto la campagna di Trump ha incassato nuove sconfitte nelle aule dei tribunali, con giudici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020)piùdai repubblicani, dai consiglieri edalla figlia Ivanka, che nel frattempo finisce nel mirino di un’inchiesta per frode fiscale. Ma Donald, insieme a pochi altri suoi fedelissimi, resta convinto che queste presidenziali siano state determinate dagli errori delle macchine elettorali Dominion, da un complotto “comunista” – come ha dichiarato ieri Rudy Giuliani – o addirittura la Cina. Il tutto senza fornire prove attendibili, mentre il riconteggio manuale delle schede inladi Joeal 49,5%, mentre il tycoon si ferma al 49,3% con una differenza in valori assoluti di 12.284 voti. Intanto la campagna diha incassato nuove sconfitte nelle aule dei tribunali, con giudici ...

