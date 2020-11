Trump sa di aver perso e mina a colpi di fake news l’arrivo di Biden con un obiettivo: le prossime elezioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Donald Trump sta reagendo come un partner tradito e vendicativo, il cui unico scopo è quello di denigrare a tutti i costi il nuovo rapporto dell’ex con il nuovo partner, in questo caso Joe Biden. Le più autorevoli testate americane accusano il Presidente uscente di voler «sovvertire le elezioni» per rimanere in carica. Ma continuare a credere che Trump sia convinto di aver vinto nonostante l’evidente assenza di prove a sostegno dei fantomatici brogli è un errore: l’obiettivo è porre degli ostacoli alla prossima amministrazione Biden e mantenere alta la carica emotiva dei suoi fan per iniziare una lunga ed estenuante campagna elettorale fino al 2024 a colpi di fake news, azioni legali permettendo. Parte di questo ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 novembre 2020) Donaldsta reagendo come un partner tradito e vendicativo, il cui unico scopo è quello di denigrare a tutti i costi il nuovo rapporto dell’ex con il nuovo partner, in questo caso Joe. Le più autorevoli testate americane accusano il Presidente uscente di voler «sovvertire le» per rimanere in carica. Ma continuare a credere chesia convinto divinto nonostante l’evidente assenza di prove a sostegno dei fantomatici brogli è un errore: l’è porre degli ostacoli alla prossima amministrazionee mantenere alta la carica emotiva dei suoi fan per iniziare una lunga ed estenuante campagna elettorale fino al 2024 adi, azioni legali permettendo. Parte di questo ...

