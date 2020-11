Trump denuncia: tra gli elettori della Pennsylvania 20 mila morti. Georgia confermata a Biden (Di venerdì 20 novembre 2020) Per Donald Trump le presidenziali non sono terminate. Il presidente uscente torna a denunciare presunti brogli elettorali avvenuti nel corso delle elezioni. Il tycoon ha sostenuto che “le prove di frode elettorale continuano a crescere”, denunciando come nel registro elettorale della Pennsylvania compaiono “20 mila morti” e altre migliaia sono presenti “in tutto il Paese”. Per Trump però arrivano cattive notizie. Al termine del riconteggio dei 5 milioni di voti espressi nello Stato della Georgia, Joe Biden si è riconfermato in testa. Se tale risultato sarà certificato, il democratico avrebbe compiuto l’impresa di espugnare una delle tradizionali roccaforti repubblicane, cosa che non riuscì neanche a ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 20 novembre 2020) Per Donaldle presidenziali non sono terminate. Il presidente uscente torna are presunti brogli elettorali avvenuti nel corso delle elezioni. Il tycoon ha sostenuto che “le prove di frode elettorale continuano a crescere”,ndo come nel registro elettoralecompaiono “20” e altre migliaia sono presenti “in tutto il Paese”. Perperò arrivano cattive notizie. Al termine del riconteggio dei 5 milioni di voti espressi nello Stato, Joesi è riconfermato in testa. Se tale risultato sarà certificato, il democratico avrebbe compiuto l’impresa di espugnare una delle tradizionali roccaforti repubblicane, cosa che non riuscì neanche a ...

