Trump cerca di distorcere definitivamente la realtà, mentre il suo Hotel di Washington finisce in vendita (Di venerdì 20 novembre 2020) Il colpo del clown Se il Russiagate era stato soprannominato “Stupid Watergate” (da John Oliver di Last Week Tonight, sempre sia lodato), il tentativo di colpo di mano di Donald Trump ieri pare configurabile come un golpe covidiota. Per via del Covid e non solo. O come un clown coup, sono molti a chiamarlo così. Di certo, servirebbero i fratelli Coen a raccontarlo. Meglio, i fratelli Marx. Magari dal punto di vista dei funzionari repubblicani dell’ufficio elettorale del Michigan, che prima si sono rifiutati di certificare i risultati della Wayne County, quella di Detroit, afroamericana e democratica. Poi li hanno certificati. Ora vorrebbero cancellare la certificazione ma è complicato. Intanto Trump li ha invitati oggi alla Casa Bianca. Trump ha poi chiesto ai suoi assistenza tecnica per il golpetto, e i nomi dei repubblicani locali da ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 20 novembre 2020) Il colpo del clown Se il Russiagate era stato soprannominato “Stupid Watergate” (da John Oliver di Last Week Tonight, sempre sia lodato), il tentativo di colpo di mano di Donaldieri pare configurabile come un golpe covidiota. Per via del Covid e non solo. O come un clown coup, sono molti a chiamarlo così. Di certo, servirebbero i fratelli Coen a raccontarlo. Meglio, i fratelli Marx. Magari dal punto di vista dei funzionari repubblicani dell’ufficio elettorale del Michigan, che prima si sono rifiutati di certificare i risultati della Wayne County, quella di Detroit, afroamericana e democratica. Poi li hanno certificati. Ora vorrebbero cancellare la certificazione ma è complicato. Intantoli ha invitati oggi alla Casa Bianca.ha poi chiesto ai suoi assistenza tecnica per il golpetto, e i nomi dei repubblicani locali da ...

Un po' memoir, un po' gossip della vita dei ricconi: l'articolo pubblicato su Vanity Fair è un rimprovero per aver sostenuto le politiche del padre, ma esprime anche l'amarezza di non riuscire più a r ...

