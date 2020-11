Troppo emotive per giudicare Il prof di Bari fa infuriare le donne magistrato

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) ?È fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti”. Era il 1957 e in un libro di Eutimio Ranelletti, presidente onorario della Cassazione, con queste frasi si voleva dimostrare che una donna non avrebbe mai potuto fare il giudice. Sei anni dopo queste parole iniziavano a essere superate dai fatti, dall’ingresso dellein magistratura. Glauco Giostra, ordinario di procedura penale alla Sapienza, nel suo libro Prima lezione sulla giustizia penale le riporta “volentieri, per consegnarle all’irrisione della storia”. Del resto, una tesi così anacronistica, penseranno in molti, può rimanere solo nei volumi conservati nelle biblioteche di ...