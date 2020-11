Trapianti | 222 bambini italiani in attesa di nuovo organo | 60 operati in primi 6 mesi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - La pandemia di Covid-19 non ha fermato iin Italia. Neiseidel 2020 sono stati 60 ie i ragazzi che hanno ricevuto un trapianto, mentre in questo momento sono ancora 222 quelli iscritti in lista d'. I dati del programma pediatrico del Centro nazionale- pubblicati in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia e dell'adolescenza - confermano la tenuta dell'attività "nonostante l'impatto della pandemia sul sistema sanitario. Le proiezioni del Sistema informativoipotizzano che a fine anno il calo sarà intorno al 7-10%", fa sapere il Cnt. Gli organi maggiormente trapiantati neiquest'anno sono stati il rene (42%) e il fegato (38%), meno frequenti gli ...