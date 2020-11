Traffico Roma del 20-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane alregistrato da queste ore spostamenti penalizzati dal maltempo piove in diverse zone dell’interno al capitolino sul Raccordo Anulare abbiamo cute nella zona sud in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatine a Piernina ancora qualche problema sulla Salaria per lavori in corso lavori che comportano La deviazione per ilnelle due direzioni di marcia Sul cavalcavia della motorizzazione civile inevitabili le ripercussioni al centro Ricordami lavori lungo via IV Novembre in via Cesare Battisti Entrambe le strade sono ...