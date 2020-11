Traffico Roma del 20-11-2020 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 novembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sta calando di intensità alanche se restano rallentamenti concludi su Gran parte delle consolari in entrata in città in particolare sull’Aurelia dal raccordo al bivio via Aurelia Antica sulla Cassia tra una Giustiniana Tomba di Nerone sulla Trionfale da Ottavia a Monte Mario incidente sull’Aurelia Attenzione ci sono code tra via dell’acquafredda il raccordo è uscita daincidente disagi sulla Tiburtina in corrispondenza dell’abitato di Settecamini inevitabili le ripercussioni anche sulle strade limitrofe sulla Flaminia restano incoronamento perintenso tra l’albero e il video di Tor di Quinto o Ci sono code anche sulla Palombarese da via Marco Simone alla Nomentana sul Raccordo Anulare vi godete all’uscita Prenestina il bivio per la...