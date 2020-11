Totti Instagram | colpito dal Covid | ‘Una cosa terribile’ | FOTO (Di venerdì 20 novembre 2020) Per Totti Instagram rappresenta il modo di parlare della positività dei giorni scorsi. “Situazione bruttissima”, ha rischiato il ricovero. Totti Istagram, il binomio suona perfetto per potere raggiungere il più vasto numero di persone. Il leggendario capitano della Roma infatti intende veicolare un messaggio molto importante che riguarda il Covid 19, la pandemia in corso L'articolo Totti Instagram colpito dal Covid ‘Una cosa terribile’ FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 20 novembre 2020) Perrappresenta il modo di parlare della positività dei giorni scorsi. “Situazione bruttissima”, ha rischiato il ricovero.Istagram, il binomio suona perfetto per potere raggiungere il più vasto numero di persone. Il leggendario capitano della Roma infatti intende veicolare un messaggio molto importante che riguarda il19, la pandemia in corso L'articolodalè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

teladoiotokyo : Totti: Ho avuto il Coronavirus, non è stata una passeggiata: Francesco Totti, tramite la sua pagina ufficiale Insta… - QBravetta : RT @NoielaRoma: Francesco Totti via Instagram ha un importante messaggio per tutti. - OliveriJVito1 : RT @NoielaRoma: Francesco Totti via Instagram ha un importante messaggio per tutti. - NoielaRoma : Francesco Totti via Instagram ha un importante messaggio per tutti. - LAROMA24 : #Totti racconta la sua esperienza col #COVID19: 'Non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione… -