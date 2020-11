Totti: “Il Covid non è una passeggiata. Sono stato senza forze” (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un lungo post su Instagram, Francesco Totti, leggenda della Roma, ha descritto il periodo complicato che ha vissuto causa Covid. Totti ha chiesto a tutti di fare attenzione e non negare il Covid, che è un nemico infame ed invisibile. Queste le sue parole: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane non Sono stato bene. Ora mi Sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosi Sono riuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un lungo post su Instagram, Francesco, leggenda della Roma, ha descritto il periodo complicato che ha vissuto causaha chiesto a tutti di fare attenzione e non negare il, che è un nemico infame ed invisibile. Queste le sue parole: “Ciao a tutti! Come avete saputo in queste ultime settimane nonbene. Ora miripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto ile non è stata una: febbre che non scendeva, saturazione dell’ossigeno bassa e le forze che se ne andavano. La diagnosi è stata un colpo al cuore: POLMONITE BILATERALE per infezione da Sars Cov 2! Vista la tempestività della diagnosiriuscito a curarmi da casa, 15 lunghi giorni ma adesso che ...

